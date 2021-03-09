 

“Не всех дураков война поубивала”. В России назвали шуткой поздравление с 8 Марта, в котором военный предложил девушкам сдавать бывших в армию

09.03.2021, 15:48, Новости дня
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Военный комиссариат Ленинградской области назвал шуткой поздравление полковника Юрия Хромова по случаю 8 марта. Об этом сообщило в Telegram издание “Подъем” 9 марта, ссылаясь на комментарий представителей военкомата. 

Военный предложил девушкам под своим видеопоздравлением в Instagram отмечать аккаунты бывших возлюбленных, чтобы их забрали в армию. 

“В военном комиссариате Ленинградской области пожурили тех, кто всерьез воспринял видео с призывом к девушкам “сдать в армию” своих бывших, – сказано в сообщении.

Российские военные пояснили, что высказывание Хромова было просто шуткой, поэтому беспокоиться не стоит.

“Еще не всех дураков война поубивала. Это обыкновенный юмор, шутка, и не нужно воспринимать серьезно. Если все воспринимать серьезно, жить будет тяжело. Без юмора жить невозможно, особенно в армейской среде. Нам юмор и жить, и служить помогает”, – добавили в военкомате.

В понедельник, 8 марта, в Украине и многих странах мира отмечали Международный женский день. Согласно данным Социологической группы “Рейтинг”, за последние девять лет число украинцев, которые празднуют Международный женский день, постепенно уменьшается. В 2021 году праздновать 8 Марта были намерены 68% украинцев. Отмечается, что более значимый этот день для жителей юга и востока страны.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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