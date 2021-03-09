NI: в США разработан секретный план ликвидации лидера КНДР Ким Чен Ына

09.03.2021, 15:44, Разное

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В Пентагоне разработан секретный план действий для ситуации, если военное противостояние США с КНДР обострится. В нем, по данным издания NI, есть даже такая крайняя мера, как ликвидация лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Аналитики The National Interest обнародовали информацию о намерениях властей США в отношениях с КНДР. Локальное противостояние с этим азиатским государством способно перерасти в глобальную проблему, которая отразится на многих других странах. Как оказалось, на этот случай у Белого дома есть специальный план. Согласно проекту 5015 (OPLAN 5015), США для недопущения эскалации конфликта готовы почти даже на ликвидацию Ким Чен Ына, лидера Северной Кореи.

Покушение на главу страны Чучхе может быть реализовано посредством спецназа США. Также Пентагон планирует в случае необходимости применить специфическую противобункерную бомбу, которая попросту похоронит Ким Чен Ына в его же штабе. Есть на вооружении США и множество высокоточных средств поражения гипотетического врага, они за считанные минуты уничтожат пункты управления и ядерные объекты врага.

Эксперты, привлеченные к написанию материала в NI, напоминают, что реализация такой стратегии может повлечь за собою крупномасштабный вооруженный конфликт. Превентивный удар США не обезвредит противника, а только станет поводом для не менее мощного ответа. При этом северокорейские власти задействуют в столкновении не только военные кадры и орудия, но и кибероружие. Стоит помнить также о возможном наличии у Ким Чен Ына оружия массового уничтожения. Учитывая все это, Вашингтон должен более умеренно относиться к ситуации, не пытаясь демонстрировать свое военное преимущество.

Источник: www.gazeta.ru