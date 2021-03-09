Валерий Блюменкранц отметил 8 Марта без беременной Анны Левченко

09.03.2021, 15:44, Разное

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Беременная Анна Левченко решила пообщаться со своими подписчиками в микроблоге Instagram с помощью ответов на вопросы в разделе сторис. Бывшая участница «ДОМа-2» призналась, что ей обидно листать ленту, так как супруг Валерий Блюменкранц отмечал 8 Марта без нее и даже не подарил подарок жене.

Отношения пары всегда были бурными, так как они то страстно мирятся, то собираются разводится. Анна Левченко считала, что ее беременность и ожидание на свет сына повлияют на поведение Валерия Блюменкранца. Однако этого не случилось, поэтому беременная жена призналась, что она несчастна. На данный момент она старается думать только о рождении малыша и о его здоровье. По словам бывшей участницы реалити-шоу, ей «все равно на супруга».

Анна Левченко призналась фолловерам, что ей не было известно местонахождение Валерия Блюменкранца в Международный женский день. Она устала, что муж периодически устраивает «загулы», поэтому всерьез думает о разводе. Однако беременная инстадива намерена подождать рождения сына, так как сейчас ей ни к чему переживания, связанные с расторжением брака.

Источник: www.vokrug.tv