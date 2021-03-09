Билл Гейтс построит атомную электростанцию нового поколения

09.03.2021, 15:44, Разное

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Американский миллиардер Билл Гейтс объявил о намерении построить атомную электростанцию (АЭС) нового поколения. В проекте под названием Natrium в качестве теплоносителя будет использован высокотемпературный жидкий натрий, благодаря которому реактор станет экологически чистым и безопасным.

Разработкой АЭС нового поколения совместно займутся компания Гейтса TerraPower и GE Hitachi Nuclear Energy. О начале работы над проектом Natrium бизнесмен объявил еще в октябре прошлого года. Теперь стало известно, что он собирается создать реактор на быстрых нейтронах и уникальную жидкосолевую систему хранения энергии. Кроме того, в качестве теплоносителя в данном проекте будет использована не вода, а высокотемпературный жидкий натрий.

У жидкого натрия имеется множество преимуществ. Так, он передает большое количество тепла от реактора в условиях нормального атмосферного давления. Он не диссоциирует воду на водород и кислород, поэтому авария, которая произошла на «Фукусиме», полностью исключена. Также при использовании жидкого натрия не возникает коррозии, появляющейся в реакторах с расплавленной солью.

Поскольку для хранилища жидкого натрия нет необходимости строить специальный щит реактор Natrium можно возвести даже под землей. Предполагается, что на полной мощности АЭС Билла Гейтса сможет генерировать 345 МВт энергии. Этого достаточно для обеспечения электричеством 225 000 домов.

Источник: www.ridus.ru