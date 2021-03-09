 

Колхицин не показал эффективности в снижении смертности тяжелых пациентов с COVID-19

09.03.2021, 15:32, Разное
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Колхицин успешно применяется в лечении подагры, ревматологических заболеваний и перикардита. Он имеет благоприятный профиль безопасности и потенциально снижает риск развития ишемических осложнений.

В июне прошлого года ученые из Греции опубликовали результаты небольшого исследования с участием 105 госпитализированных пациентов, показавшего улучшение клинического течения при среднетяжелом и тяжелом течении COVID-19. В начале 2021 года группа канадских исследователей выпустила пресс-релиз с обнадеживающими данными: по предварительным результатам исследования у амбулаторных пациентов снижаются риски госпитализации на 25%, необходимости в ИВЛ на 50%, и смертности на 44%.

Колхицин был включен в исследование RECOVERY как один из наиболее перспективных препаратов для лечения COVID-19, клинические испытания проводились с ноября. В марте независимый комитет по мониторингу данных рассмотрел результаты промежуточного анализа, основанного на 2178 случаев смерти от COVID-19 среди 11 162 пациентов, проходивших лечение в стационаре. Эксперты не обнаружили существенной разницы в показателях смертности в первичной конечной точке в течение 28 дней между пациентами, получавших колхицин, и контрольной группы на стандартном лечении (дексаметазон). В связи с этим независимый комитет рекомендовал приостановить дальнейший набор участников клинических испытаний колхцина.

«Вызывает разочарование тот факт, что колхицин, который широко используется для лечения подагры и других воспалительных состояний, не оказывает никакого эффекта для группы госпитализированных пациентов », – сказал в своем заявлении доктор медицинских наук заместитель директора исследования RECOVERY Мартин Ландрей (Martin Landray).

Ученые отметили, что в настоящий момент продолжается набор добровольцев для исследований эффективности аспирина, барицитиниба, коктейля антител Regeneron и диметилфумарата.



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