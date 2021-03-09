Служебных собак в Польше научат выявлять больных коронавирусом

09.03.2021, 15:26, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Польские кинологи обучат служебных собак выявлять носителей коронавирусной инфекции, ля этой цели уже отобраны лабрадоры и кокер-спаниель, информирует польское телевидение.

«Первые в Польше розыскные собаки вместе с проводниками начинают восьминедельный курс с целью научиться выявлять больных COVID-19 в аэропортах», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Обучение собак ведется под наблюдением ученых из Вроцлавского университета. Животных будут обучать при помощи биоматериалов взятых от больных и здоровых людей, а также привитых и выздоровевших от коронавируса.

В первую группу отобраны собаки породы лабрадор и один английский кокер-спаниель.

Ранее вирусолог объяснил, почему в РФ не используют собак для определения коронавируса.