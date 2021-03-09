«Спутник V» решено производить в Италии без одобрения ЕМА

09.03.2021, 15:26, Новости дня

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Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» будет производиться в Италии без одобрения Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), сообщил президент итало-российской торговой палаты Винченцо Трани.

Информацию об этом передает ТАСС.

В понедельник сообщалось, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет производиться в Италии, соответствующее соглашение подписали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Adienne Pharma&Biotech.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что производство «Спутника V» может начаться в Италии в июне, кроме того, РФПИ ведет соответствующие переговоры с компаниями в Германии и Франции.

Общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина «Спутник V», превысила 1,2 млрд человек. Российский препарат поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств.