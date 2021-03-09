 

На Украине захотели заменить русский язык английским

09.03.2021, 15:26, Новости дня
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Английский язык должен стать вторым обязательным языком на Украине, поскольку это вопрос «выживания» украинцев в русскоязычном мире, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Если мы говорим, что двигаемся в ЕС и двигаемся в НАТО, – это вопрос нашего выживания в лингвистическом русскоязычном мире, поэтому, если мы не будем этим вопросом заниматься, мы постоянно будем подвергаться российским нарративам», – передает его слова РИА «Новости».

По мнению Данилова, английский язык должен стать обязательным в обиходе украинцев. «Для того, чтобы мы были цивилизованной страной», – отметил он.

По данным проведенного в мае 2019 года опроса исследовательской компании Kantar, 63% украинцев считают родным украинский язык, еще 35% граждан считают родным русский. При этом 70% респондентов ответили, что знают английский язык, а 63% опрошенных – русский язык.

На Украине государственным языком является украинский. При этом конституция страны гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского языка и других языков национальных меньшинств.

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. По данным Украинского института политики, несмотря на политику Киева, загруженность русскоязычных школ на Украине в восемь раз выше украинских.



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