Дорогая Елена Светлановна

09.03.2021, 15:06, Разное

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В Бишкеке судят активистку, которая дала детям матчество вместо отчества. В соцсетях начался флешмоб в ее поддержку.

Алтын Капалова. Фото из соцсетей

Несмотря на то что в РФ уже давно время от времени вспыхивают локальные истории людей, которые дали своим детям или взяли себе матчество вместо отчества, назвать это явление тенденцией и оценить, насколько оно вызывает резонанс в стране, пока еще очень сложно.

Тем временем в Кыргызстане Департамент регистрации населения и актов гражданского состояния при Государственной регистрационной службе (ГРС) подал в суд на писательницу Алтын Капалову, которая сменила своим детям фамилии и дала матчество (оно же матроним).

Алтыновна/АлтыновичВ Свердловском районном суде Бишкека 25 февраля должны были рассмотреть дело Капаловой, однако судебное заседание сначала перенесли на 4 марта, а затем перенесли еще раз — на 17 марта.

Писательница рассказала «Новой газете», за что ее судят и почему она решила пойти против традиций и дать своим детям матчество — Алтынович/Алтыновна.

— Я решила, что у детей вместо отчества должно быть матчество, потому что у них нет отца. Реальность тысяч и тысяч женщин в моей стране: по документам отец есть, а фактически в жизни ребенка его нет.

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Я советовалась с детьми. Они такие: «О, мам! Круть! Давай!»

Они же не жертвы патриархальных традиций и привычек. Поэтому отнеслись к этому легко, радостно и просто.

Это формальности, которые требует соблюдать наше государство, но в таком случае они должны быть доступны как мужчинам, так и женщинам. А на данном этапе это чистейшей воды дискриминация. Где равные права, гарантированные мне Конституцией Кыргызской Республики? Где действия со стороны государства для достижения целей Конвенциио ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин? Они так и будут оставаться пустыми документами, подписанные мужчинами в барочных кабинетах?

«Государство подало на меня в суд за то, что я дала детям матчество. Дорогое государство, у тебя что, других дел не осталось?» — написала Капалова в фейсбуке. Она рассказала, что инициатор обвинения — Департамент регистрации населения.

— Они хотят аннулировать записи. У меня есть адвокатка, подключились правозащитницы и активистки. Это не про то, что для меня принципиально, чтобы мое имя было в документах моих детей. Это о правах женщин в моей стране. Почему когда у ребенка есть мама, которая заботится о нем и растит его, она должна давать имя чужого для ребенка человека или родственника только потому, что так хочет патриархальное общество? И дело даже не в матерях, которые воспитывают детей одни. Даже когда есть оба родителя, у них должны быть равные права.

Помимо этого, 37-летняя активистка заявила, что власти Кыргызстана преследуют ее за правозащитную деятельность. Алтын Капалова участвует в мирных маршах и активно выступает за права женщин. Она также курировала выставку феминистского искусства «Феминнале», которая проходила в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств.

По словам Капаловой, директора музея уволили под давлением правых групп. Она назвала это «показательной поркой».

«Выставка была цензурирована. Началась кибер-травля всей команды «Феминнале» и, в частности, меня», — добавила Алтын.

«Избита сотрудниками милиции»

8 марта 2020 года активистку задержали во время марша женской солидарности. После этого она опубликовала пост, в котором рассказала о полученных во время задержания травмах. Капалова также показала справку из травмпункта, на которой в качестве обстоятельства получения травмы записано: «Избита сотрудниками милиции».

Фото из соцсетей

— У меня не было сил подать в суд на сотрудников милиции. Мои справки так и остались лежать в моем ящике. Очень сложно искать справедливости в государстве, где судебная система коррумпирована, где судьи исполняют приказы властей. Где нет даже намека на социальную справедливость. Сейчас у меня нет выбора, потому что государство решило со мной судиться,— прокомментировала Капалова «Новой».

История активистки нашла отклик среди пользователей соцсетей — люди начали выкладывать под хештегом#поддержиалтын фотографии со своими мамами, меняя отчество на матчество. В частности, посты в поддержку Алтын опубликовали координатор Amnesty International Стася Денисова, актриса Юлия Ауг и автор «Новой» Анна Артемьева.

АНАСТАСИЯ ИРИНОВНА

— Мне кажется, что это история не только про Алтын. Мое отчество по отцу, который меня не растил и к моему воспитанию не имеет никакого отношения, до сих пор мне кажется каким-то чужеродным, и я подумала, что если бы у моей мамы был выбор, какое отчество дать, может быть, она задумалась бы над этим, а мне было бы более приятно собственное имя и отчество.

Я не выступаю против отчеств. Мне кажется, важно, чтобы выбор был у родителей либо между отчеством и матчеством, либо просто выбор, какое второе имя дать ребенку. В некоторых странах, я знаю, осознанно выбирают второе имя по бабушкам, дедушкам, селебрити, мамам, папам, там широкий выбор… Некоторые, как и Илон Маск, вообще какими-то чудными именами называют детей.

Меня потрясло, что государственные органы Кыргызстана сочли достойным своей реакции и такой бурной деятельности пост Алтын в фейсбуке, где она писала, что получила документы с матчеством для своих детей. Неужели государственным органам нечем больше заняться во всей стране?

ЮЛИЯ ГЕНЕВНА

— Мне кажется, что вводить уголовную ответственность за то, что гражданка дала детям матчество — это бред, дискриминация, унижение, поражение в правах. В первую очередь это оскорбление. Особенно если знать все обстоятельства, после которых она это сделала. Если знать, что, к величайшему сожалению, отец этих детей вообще не принимал никакого участия в их воспитании.

Каждый волен делать то, что он хочет. Мне очень повезло в жизни, у меня был замечательный папа. Он был настоящим моим другом и невероятно талантливым человеком. И я действительно горжусь тем, что ношу его имя. Но у меня не менее крутая мама, и если бы, допустим, я могла бы какое-то время носить отчество, а какое-то время — матчество, это было бы здорово, мне бы это очень нравилось. Но я просто знаю подавляющее большинство отцов, которые или не участвуют вообще в воспитании и жизни своих детей, или участвуют в этом косвенно. Например, у моего мужа был отец, которого он вообще никогда в жизни не видел. И он все время, кстати, об этом говорил. Он говорил: «Я не понимаю, почему я ношу в своем имени часть его имени? Я не понимаю, потому что, будучи уже взрослым человеком, я его нашел и хотел с ним встретиться, а отец просто не пришел, испугался. Ну почему я должен носить (его имя. — Ред.)? Я не понимаю, мне странно».

В России, в отличие от Бишкека, особый интерес к людям, которые хотят записать в свидетельство о рождении матчество вместо отчества, проявляют только локальные СМИ и пользователи соцсетей. Москвичка Юлия Данилова дала дочери матроним еще девять лет назад. Причем, по ее словам, в регистратуре загса никто ничего не спрашивал. Она предполагает, что это из-за того, что у ее имени существует мужская версия — Юлий. «Сложнее было бы, будь я Еленой», — говорит она.

ЮЛИЯ ДАНИЛОВА — МАМА ИСКРЫ ЮЛЬЕВНЫ

— В обсуждении в «ЖЖ» я пошутила, что могу дать дочери любое отчество, хоть Луис-Альбертовна, а кто-то в ответ написал: а почему не Юльевна? И я подумала: действительно, почему не Юльевна? Я не изучала вопрос, не искала людей, которые сделали так же, и не советовалась с родственниками. У родственников это в принципе не вызвало никаких вопросов. Мне в голову не приходило тогда, что с этим могут быть какие-то проблемы. В конце концов, с именами детей родители и не так чудят.

Это вопрос внутрисемейный, а не государственный. Только вопрос времени, когда матчество станет такой же нормой, как и отчество. Если не упразднят и то и другое. Феминитивы звучат странно, но вопросов вызывают все меньше — так что, возможно, и с матчествами будет так же.

Жительница Екатеринбурга Алла Чикинда также отметила, что в загсе никто не удивился ее решению. Причем она не записывала матчество ребенку, а меняла свое отчество на матроним. Она отметила, что тогда, в октябре 2020 года, ей без лишних вопросов выдали новые документы.

АЛЛА ИРИНОВНА

— Я все чаще стала задумываться о том, чтобы поменять отчество на матчество, когда стала видеть в новостях информацию о том, что люди это делают и что это возможно. Я спросила у мамы, не против ли она, посоветовалась с юристами, изучила законодательство и поняла, что в нашей стране в графу «отчество» можно вписать вообще любое слово, лишь бы его окончание соответствовало нормам русского языка. Когда я пришла в загс, меня никто ни о чем не спрашивал и не требовал никаких справок, подтверждений и документов. Я написала заявление, через месяц мне выдали новое свидетельство о рождении, а потом я пошла менять паспорт в связи со сменой отчества. Ни в одной инстанции не было никаких сложностей.

Это, конечно, ужасная и абсурдная ситуация (с Капаловой. — Ред.). Выглядит очень абсурдно, что государство сначала разрешает, а потом понимает свою ошибку, видимо, и отменяет (решение. — Ред.).

Мама почти двухлетней Лизы Мария Чернобровкина решила дать матроним ребенку после того, как узнала, что растить и воспитывать его будет одна.

МАРИЯ ЧЕРНОБРОВКИНА — МАМА ЕЛИЗАВЕТЫ МАРЬЕВНЫ

— Про матчество я думала очень давно. В моей жизни отец был редким гостем, и я чувствовала несправедливость, что ношу имя того, кто вложил в меня чуть больше, чем ничего. Это как минимум неприятно — каждый день носить и слышать имя человека, которого ты почти не знаешь и для которого ты не очень важный человек. Поэтому я думала о том, что если вдруг попаду в похожую ситуацию, то от мужчины не буду просить чего-либо, пусть идет своей дорогой, а я дам ребенку свое имя и фамилию и буду прилагать силы, чтобы он не чувствовал себя обделенным.

При регистрации прошло мужское имя Марий. Но если бы мне отказали, то в графе «отчество» я бы поставила прочерк и через суд отстаивала бы право дать ребенку свое имя.

К счастью, этого не случилось. Но во мне кипит злость, что женщину (Капалову. — Ред.) судят за то, что она одна воспитывает, поднимает и обеспечивает троих детей и захотела дать им свои имя и фамилию. Очень надеюсь, что она выиграет суд. Более того, это станет хорошим прецедентом и сигналом для других людей не бояться матронимов.

«Мы признаем, что допустили ошибку, когда выдали документы»

В ГРС объяснили изданию «Апрель», что матчество в Кыргызской Республике незаконно.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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