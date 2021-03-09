Renault представит машины в особой модификации Limited

09.03.2021, 15:02, Новости дня

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Renault организует дни открытых дверей с 11 по 15 марта 2021 года, по этому случаю французский бренд предлагает множество хорошо оснащенных моделей в модификации Limited.

Указанный вариант исполнения касается модели Zoe с полностью электрической силовой установкой, универсального автомобиля Clio и компактного представителя модельного ряда Twingo с двигателем, размещенным в задней части.

Французский производитель привык к особым сериям и моделям с так называемым избыточным оснащением, поскольку искусные знатоки маркетинга любят автомобили, предлагающие привлекательное оборудование по низким ценам.

Модели вариации Limited характеризуются полным оснащением по выгодной цене по сравнению с аналогичной модификацией в ​​стандартной линейке.

Twingo Limited оснащается самым экономичным двигателем, доступным в её моторной гамме, а именно трехцилиндровым атмосферным агрегатом объемом 1 литр, уровень мощности которого составляет 65 лошадиных сил. Мотор работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Машине также полагается мультимедийная система R & Go и система помощи при парковке сзади.

Twingo Limited отличается также характерными внешними признаками. Городской автомобиль имеет значки Limited на крыльях, но вынужден довольствоваться 15-дюймовыми колёсами Aria из листового металла. Эти колёса довольно успешно выполняют свою работу эстетически благодаря двухцветной отделке (серый и белый цвета). Эти же цвета присутствуют на кузове с серым оттенком, связанным с кристально белыми аксессуарами, такими как крышки зеркал, а также решетка радиатора и боковые защитные украшения. Эта конкретная модель из ограниченной серии будет доступна в дилерских центрах с 11 марта 2021 года.

Что касается особенностей других представителей особой вариации, то они станут известны немного позже.