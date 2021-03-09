 

Обвал цен на никель в Китае позволит снизить стоимость аккумуляторов

09.03.2021, 15:02, Новости дня
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Всего за два дня цены на никель, который является важной составляющей для производства современных аккумуляторов, обвалились на 20%. Как отмечают эксперты, это случилось после примерно годичного роста стоимости на металл.  Теперь стоит ожидать, что могут подешеветь и сами батареи.

Причиной резкого снижение биржевых котировок стали действия металлургического гиганта Tsingshan Holding Group Co. Китайская компания объявила о том, что планирует значительное увеличение поставок никеля для производителей аккумуляторов.

Напомним, что ранее Илон Маск заявлял, что острый дефицит никеля является главной причиной медленного развития производства электромобилей. Также проблема касается производителей электронных устройств.



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