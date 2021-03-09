 

Тарас Шевченко – мировой рекордсмен по количеству установленных памятников

09.03.2021, 14:58, Новости дня
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Ко дню рождения Тараса Шевченко Министерство иностранных дел официально зарегистрировало мировой рекорд по количеству установленных памятников великому Кобзарю в Украине и за рубежом. Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

Информацию о количестве памятников ведомство собирало вместе с государственными областными администрациями, посольствами Украины и украинскими общинами за рубежом.

В итоге “Книга рекордов Украины” зафиксировала, что в мире установлено 1167 памятников Тарасу Шевченко: 1068 – в Украине, 99 – в 44 странах мира.

“Мы хотели сделать Тараса Григорьевича Шевченко мировым рекордсменом и подчеркнуть, что Украина там, где мы живем, разговариваем нашим языком, помним нашу историю и исповедуем наши ценности. Украина там, где Шевченко”, – подчеркнул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на церемонии вручения мирового рекорда.

Международную экспертизу заявки и анализ доказательной базы провел Национальный проект “Книга рекордов Украины”.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/772957846949645/

Тарас Шевченко родился 25 февраля (9 марта) 1814 года в селе Моринцы Звенигородского уезда Киевской губернии (сейчас Черкасская область). Умер 26 февраля (10 марта) 1861 года в Санкт-Петербурге. Он украинский поэт, художник и философ. Первый сборник поэзии Шевченко “Кобзарь” был издан в 1840 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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