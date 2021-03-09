Елизавета II обсудила с принцем Чарльзом и принцем Уильямом интервью принца Гарри и его жены Меган – СМИ

09.03.2021, 14:58, Новости дня

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После интервью проживающего в США британского принца Гарри и его жены Меган американской журналистке Опре Уинфри королева Великобритании Елизавета II провела совещание, участниками которого стали ее сын принц Чарльз и внук принц Уильям. Об этом 8 марта сообщил британский таблоид Daily Mail, ссылаясь на информацию, полученную от людей, знакомых с ситуацией в Букингемском дворце.

Комментируя состояние членов королевской семьи, инсайдеры заявили, что все они находятся в шоке и печали, а само интервью принца Гарри и его жены Меган сравнивают с нажатием на ядерную кнопку. При этом все ощущают необходимость сохранить “достойное молчание”, проявив доброту и сострадание.

Таблоид также сообщает, что в Букингемском дворце якобы было составлено заявлении о том, что представители королевской семьи по-прежнему относятся к принцу Гарри и его жене с любовью, но Елизавета II отказалась его подписывать, ссылаясь на необходимость более подробно разобраться в ситуации.

Интервью Уинфри с принцем Гарри и его женой Меган транслировалось в эфире американского канала CBS 7 марта. В разговоре с журналисткой пара рассказала, что заставило их отказаться от королевских обязанностей, когда на самом деле они поженились и как представители королевского дворца опасались, что их первенец родится с “слишком темным цветом” кожи, так как мать герцогини Сассекской является афроамериканкой.

Издание New York Times 8 марта сообщило, что трансляцию интервью посмотрели 17,1 млн человек.

Британское издание Daily Telegraph в обзоре, опубликованном 8 марта, подчеркнуло, что интервью обещало быть сенсационным, но превзошло эти ожидания. В свою очередь британский таблоид Daily Mail, ссылаясь на мнение экспертов, назвал разговор герцога и герцогини Сассекских с американской ведущей унизительным для королевской семьи Великобритании, а позицию пары счел эгоистичной.

Американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с деталями сделки, сообщило, что CBS заплатил за интервью продюсерской компании Уинфри Harpo Productions более $7 млн (около 195 млн грн). Отмечается, что герцог и герцогиня Сассекские не получат компенсацию за участие в съемках.

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