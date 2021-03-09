 

Елизавета II обсудила с принцем Чарльзом и принцем Уильямом интервью принца Гарри и его жены Меган – СМИ

09.03.2021, 14:58, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

После интервью проживающего в США британского принца Гарри и его жены Меган американской журналистке Опре Уинфри королева Великобритании Елизавета II провела совещание, участниками которого стали ее сын принц Чарльз и внук принц Уильям. Об этом 8 марта сообщил британский таблоид Daily Mail, ссылаясь на информацию, полученную от людей, знакомых с ситуацией в Букингемском дворце. 

Комментируя состояние членов королевской семьи, инсайдеры заявили, что все они находятся в шоке и печали, а само интервью принца Гарри и его жены Меган сравнивают с нажатием на ядерную кнопку. При этом все ощущают необходимость сохранить “достойное молчание”, проявив доброту и сострадание.

Таблоид также сообщает, что в Букингемском дворце якобы было составлено заявлении о том, что представители королевской семьи по-прежнему относятся к принцу Гарри и его жене с любовью, но Елизавета II отказалась его подписывать, ссылаясь на необходимость более подробно разобраться в ситуации.

Интервью Уинфри с принцем Гарри и его женой Меган транслировалось в эфире американского канала CBS 7 марта. В разговоре с журналисткой пара рассказала, что заставило их отказаться от королевских обязанностей, когда на самом деле они поженились и как представители королевского дворца опасались, что их первенец родится с “слишком темным цветом” кожи, так как мать герцогини Сассекской является афроамериканкой.

Издание New York Times 8 марта сообщило, что трансляцию интервью посмотрели 17,1 млн человек.

Британское издание Daily Telegraph в обзоре, опубликованном 8 марта, подчеркнуло, что интервью обещало быть сенсационным, но превзошло эти ожидания. В свою очередь британский таблоид Daily Mail, ссылаясь на мнение экспертов, назвал разговор герцога и герцогини Сассекских с американской ведущей унизительным для королевской семьи Великобритании, а позицию пары счел эгоистичной. 

Американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с деталями сделки, сообщило, что CBS заплатил за интервью продюсерской компании Уинфри Harpo Productions более $7 млн (около 195 млн грн). Отмечается, что  герцог и герцогиня Сассекские не получат компенсацию за участие в съемках.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Службу заказчика минстроя Хабаровского края решили реформировать

17.01 / Республиканец назвал импичмент Трампа политической местью

04.09 / Сердцебиение под руинами. Спасатели надеются найти выжившего через месяц после взрыва в порту Бейрута

14.01 / Из-за снегопада в Москве задержали и отменили более 25 авиарейсов

20.01 / США ввели новые санкции, вышло расследование о дворце Путина, глава ОБСЕ приехала в Украину. Главное за день

30.10 / Вне зависимости от итогов выборов в США антагонизм в отношениях с Россией никуда не денется

09.12 / Вопрос дня: Как меняются правила проживания в многоквартирных домах?

18.01 / Подозреваемому в госизмене генерал-майору СБУ Шайтанову продлили арест до марта

23.11 / Путин сказал, когда поздравит избранного президента США с победой

16.02 / Задержки с поставками вакцины в Украину, возвращение туристов из Занзибара, законопроект об увольнении Сытника. Главное за день

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска