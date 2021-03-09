В Украине зафиксировано 185 случаев побочных эффектов после вакцинации от коронавируса – Минздрав

09.03.2021, 14:58, Новости дня

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Информация о тяжелых последствиях после вакцинации украинцев от коронавируса является фейком. Об этом на брифинге 9 марта заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“По состоянию на сегодняшний день почти у 20 тыс. прививок в Украине, по данным государственного экспертного центра Минздрава, зафиксировано всего лишь 185 сообщений о побочных эффектах от иммунизации. Это еще один фейк, который звучит в нашем информационном пространстве, что якобы от этой вакцины есть разные побочные эффекты, которые даже там тяжелые”, – сказал он.

Министр отметил, что под побочными эффектами подразумеваются “любые сообщения, которые есть после вакцинации, начиная от покраснения кожи и заканчивая, например, там, повышением температуры”.

“Никаких тяжелых последствий от вакцинации при осуществленных почти 20 тыс. прививок в Украине не зафиксировано. У нас бл только один случай, когда [человек] нуждался – чтобы, как говорится, перестраховаться, – в ухаживании медицинских работников. […] У него несколько дней была повышенная температура”, – объяснил Степанов.

По его словам, позже вакцинированный вернулся “к обычной жизни”.

По состоянию на 4 марта в Украине было известно о 126 случаях побочных эффектов после вакцинации, сообщал председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, нардеп от “Слуги народа” Михаил Радуцкий.

8 марта в Украине сделали 1171 прививку от коронавируса. Степанов заявил, что его не устраивают такие темпы вакцинации.

Сам министр вакцинировался 1 марта.

В Украине зарегистрированы две вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield. 25 февраля прививки начали делать во всех областях.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer (в ЮНИСЕФ говорили, что ее поставят в Украину в конце февраля – начале марта) и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины производителя AstraZeneca. Ожидается, что Украина получит 15 млн доз вакцины от компании Novavax, поставки начнутся в июле.

До 15 марта в Украину планируют поставить первую партию (700 тыс. доз) вакцины CoronaVac производства китайской фармкомпании Sinovac Biotech. Всего Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.

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