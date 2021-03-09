 

Забыл имя министра: выступление Байдена назвали провальным

09.03.2021, 14:56, Разное
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Американский лидер накануне произнес вдохновенную речь, посвященную женщинам-военным. В ходе выступления Джо Байден забыл название военного ведомства и имя министра обороны.

“Я хочу поблагодарить министра… Э-э-э… бывшего генерала (Ллойд Остин – Прим.ред.). Сейчас он мой… мой.. парень, который управляет этим отрядом (Пентагон – Прим.ред.)”, – сказал политик.

Пользователи Сети назвали выступление Джо Байдена провальным. Некоторые из них признались, что всерьез обеспокоены состоянием политика, и порекомендовали ему обратиться к врачу.

На проблемы с речью у демократа ранее обратил внимание экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Республиканец даже дал прозвище своему противнику – “Сонный Джо”.



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