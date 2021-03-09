 

Битва под Москвой 1941-1942 годов ляжет в основу сюжета нового военного фильма

09.03.2021, 14:54, Разное
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В РФ снимут новый военный блокбастер, основной темой которого станет масштабная битва под Москвой 1941-1942 годов. Победа в ней разрушила планы немцев на быструю победу, в следующем году состоится 80-я годовщина со дня окончания битвы.
Сбор средств ведется на краундфандинговой платформе. Если имя режиссера картины на данный момент неизвестно, то над написанием сценария работает историк Владимир Чеботаев. Подмосковный парк «Патриот» предоставит площадку для съемок с необходимыми декорациями.

Главные роли в военном фильме достались Павлу Деревянко и Сергею Суслову. В работе над картиной принимает участие команда профессионалов. Они хотят показать, как можно более достоверно с исторической точки зрения, события, происходившие в период с 1941 по 1942 годы. По словам Суслова, на протяжении всего хронометража ленты герои будут стараться отбить наступление немцев.

Источник: www.nakanune.ru



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