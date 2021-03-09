Светлана Рожкова из «Аншлага» рассказала о жизни с неизлечимой болезнью

09.03.2021, 14:54, Разное

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Звезда юмористической передачи «Аншлаг» Светлана Рожкова пояснила о жизни с неизлечимой болезнью. У артистки диагностировали цирроз печени, но она не отчаивается и готовится к новому творческому году.

Диагноз цирроз печени Светлане Рожковой поставили несколько лет назад. После этого она вынуждена была взять перерыв и уйти со сцены. Свободное время она посвятила лечению и укреплению здоровья. Несмотря на неизлечимый характер заболевания, артистке благодаря грамотно подобранному лечению удалось уйти в ремиссию. Теперь она готовится вновь выступать на сцене.

Светлана Рожкова отметила, что многие артисты ждали начало нового творческого года после карантина. Юмористка не только вспомнила свои старые номера, но и добавила в программу новые шутки, которые она придумывала, находясь на самоизоляции. По словам артистки, бороться с неизлечимым заболеванием ей помогает супруг Юрий. Сама она старается регулярно проверять здоровье и вести активный образ жизни.

Источник: www.mk.ru