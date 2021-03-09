Кристина Асмус провела праздничные дни с дочкой и Гариком Харламовым

09.03.2021, 14:54, Разное

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В праздничные дни Кристина Асмус и ее бывший муж Гарик Харламов повели дочь Анастасию в игровой центр. Экс-супруги весело провели время, поделившись видеоотчетом в микроблоге Instagram с поклонниками.

В сторис актриса показала, как они по-семейному провели время в одном из столичных центров. Кристина Асмус играла с дочерь в догонялки, прыгала через кубики и на батуте. Гарик Харламов не оставался в стороне и шутил со своей наследницей. Со стороны создалось впечатление, что у пары не было никогда разлада. Несмотря на развод, артисты сумели сохранить дружеские и уважительные отношения ради семилетнего ребенка.

Расстались шоумен и актриса без скандалов и «поливания» друг друга грязью. Они не реагировали на слухи в Сети и никак не комментировала предположения журналистов по поводу их развода. Гарик Харламов оставил экс-супруге и дочери Анастасии особняк, расположенный на Рублевке. Несмотря на загруженность на работе, юморист старается уделять наследнице достаточно внимания и все свободное время проводит с ней.

Источник: radiokp.ru