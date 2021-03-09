Госдума поддержала поправки в три кодекса о приоритете Конституции

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09.03.2021, 14:26, Новости дня
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Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроекты с поправками в Трудовой, Земельный и Жилищный кодексы о приоритете Конституции на территории страны.

Автором инициатив стал президент РФ Владимир Путин. Изменения предлагаются в статью 10 Трудового, а также в статью 4 Земельного и статью 9 Жилищного кодексов, передает РИА «Новости».

Документы были подготовлены в развитие обновленных положений Конституции, закрепляющих дополнительные гарантии ее верховенства и приоритета ее прямого действия на территории РФ при сохранении правовой позиции, основанной на уважении общепринятых норм международного права.

Согласно действующим нормам названных кодексов, если международным договором РФ установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены российским законодательством, применяются правила международного договора.

Законопроекты дополняют указанное правило в данных кодифицированных актах положениями, согласно которым «не допускается применение правил международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции».

В 2020 году президент вносил в Госдуму первый аналогичный проект поправок, где предлагались поправки в 110 законодательных актов России, в том числе в пять кодексов: Семейный, Гражданский, Уголовно-процессуальный, Арбитражный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы и Кодекс административного судопроизводства.

Ранее Центр политического анализа представил доклад «Россия 2020: Год обновленной конституции», в котором говорится о принятии поправок в сложный для страны и мира момент.



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