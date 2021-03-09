 

Нарышкин заявил о недовольстве США «Грузинской мечтой»

09.03.2021, 14:26, Новости дня
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В Вашингтоне все больше нарастает недовольство правящей партией Грузии «Грузинская мечта», которая «уклоняется от безро­потного выполнения американских требований», сообщил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«США еще со времен [экс-президента Грузии Михаила] Саакашвили привыкли в «ручном режиме» управлять политическими процессами в Грузии, диктовать, как должна функционировать власть и какую линию проводить в отношении оппозиции. В последнее время в Вашингтоне нарастает недовольство действиями правя­щей партии «Грузинская мечта», которая уклоняется от безро­потного выполнения американских требований. В Белом доме раздражены тем, что «мечтатели» не в полной мере выполняют установку безоговорочно следовать курсу на евроатлантическую интеграцию», – приводятся слова Нарышкина на сайте СВР.

По его словам, для наведения порядка в Грузии американцы планируют наладить системную работу по оказанию поддержки оппозиционерам и одновременному подрыву позиций «Грузинской мечты». Также США настраивают на поддержку грузинской оппозиции своих европейских партнеров.

«В Вашингтоне дают понять властям Грузии, что дальнейшая линия Белого дома в отношении Тбилиси будет определяться готовностью грузинского руководства точно следовать американским указаниям», – добавил Нарышкин.

«Пример Грузии красноречиво свидетельствует о том, что стремление отдельных национальных элит заручиться покрови­тельством Вашингтона для решения своих текущих задач быстро приводит к утрате де-факто суверенитета и возможности прово­дить самостоятельную политику как на внешней арене, так и внутри собственной страны», – сказано в заявлении главы СВР.

Напомним, во вторник Генпрокуратура Грузии начала расследование по установлению фактов незаконного слежения и записи телефонных переговоров нынешнего премьер-министра Ираклия Гарибашвили и сына экс-премьер-министра Беры Иванишвили, которые, предположительно, сделаны до прихода в 2012 году к власти «Грузинской мечты», а обнародованы оппозиционным телеканалом «Пирвели» («Первый») несколько дней назад.

Оппозиция требует отставки премьер-министра из-за этих записей или парламентского расследования в рамках специальной комиссии. Власти называют записи сфабрикованными.



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