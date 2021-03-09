 

В связи с тяжёлой экономической ситуацией Мишустин попросил россиян уменьшить диаметр блинов

09.03.2021, 14:31, Разное
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Премьер-министр России поздравил россиян с началом Масленичной недели и попросил уменьшить размер блинов, чтобы сдержать рост цен на продовольствие.

«Продовольственная» инфляция в России с начала года ускорилась вчетверо. В среднем трижды в неделю магазины переписывают ценники на основные продукты питания. Ситуацию усугубила приближающаяся Масленица. Россияне пекут блины, увеличивая спрос на яйца, муку, молоко и сахар. Это не может не сказываться на ценах.

– Два десятка блинов требуют двух яиц, литра молока, стакана муки. В текущей обстановке это очень расточительно. Надо как-то экономить. Давайте попробуем сэкономить за счёт диаметра блина. Согласитесь, маленький блин ничем не хуже большого. Он такой же вкусный, такой же радостный. А лишние калории нам всем ни к чему, – сказал премьер-министр.

В подтверждение своих слов Мишустин привёл расчёты специалистов. Диаметр стандартной блинной сковороды – 25 сантиметров. Использование более компактной сковороды, например, 15-сантиметровой сковороды для панкейков, позволяет уменьшить площадь блина. Обычный блин имеет площадь 490 квадратных сантиметров, а 15-сантиметровый– всего 176. Расход продуктов почти в три раза меньше при той же толщине.

– России сегодня тяжело. Нам всем нужно затянуть пояса и тогда мы, безусловно, с честью выйдем из этого испытания, – завершил премьер своё поздравление.

Столовые Госдумы и Совета Федерации уже последовали просьбе премьер-министра. С сегодняшнего дня там будут подавать только 15-сантиметровые блины.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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