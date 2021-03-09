Можно ли вернуться в прошлое?

09.03.2021, 14:30, Разное

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Может ли знаменитый «парадокс убитого дедушки», описанный Рене Баржавелем еще в 1943 году, стать реальностью?

28 июня 2009 года всемирно известный физик Стивен Хокинг устроил вечеринку в Кембриджском университете, с воздушными шарами, закусками и шампанским. Однако на нее никто не явился, потому что Хокинг разослал приглашения только после окончания вечеринки. Это был, по его словам, «торжественный прием для путешественников во времени» — тем самым физик хотел укрепить свою давнюю гипотезу, что путешествия во времени невозможны.

Но Хокинг мог и ошибаться. Теоретически никаких прямых запретов на путешествия в прошлое нет. Это трюк может стать возможным на основе общей теории относительности Эйнштейна, которая описывает гравитацию как искривления пространства и времени по энергии и материи. Чрезвычайно мощное гравитационное поле, образованное, например, вращающейся черной дырой, может деформировать материю так, что пространство будет искривлено «наизнанку». Это создало бы так называемую замкнутую времениподобную кривую — цикл, который фактически будет являться путешествием во времени.

Хокинг и многие другие физики считают замкнутую времениподобную кривую абсурдной, потому что путешествия во времени любого макроскопического объекта неизбежно создают парадоксы, которые ломают причинно-следственную связь. Но недавно физик из Университета Квинсленда (Австралия) Тим Ральф и его аспирант Мартин Рингбауэр попытались исследовать «парадокс убитого дедушки» с точки зрения квантовой механики. Суть парадокса заключается в том, чтобы вернуться в прошлое и убить собственного деда, тем самым предотвратив собственное рождение.

Согласно гипотезе, что прошлое изменить никак нельзя, дед уже должен был пережить покушение на убийство, либо путешественник во времени создает тем самым альтернативную линию времени, в которой он никогда не будет рожден. С точки зрения квантовой механики, если представить человека как фундаментальную частицу, то ее априори детерминированной эмиссии не существует — есть лишь распределение вероятностей.

То есть, человек с равной вероятностью как совершил бы убийство, так и дал бы своему деду шанс на спасение — а этого достаточно, чтобы замкнуть кривую и избежать парадокса, отмечают австралийские исследователи.