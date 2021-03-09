 

Кейт Миддлтон пообщалась со спортсменкой по видеосвязи после выхода интервью принца Гарри и Меган Маркл

09.03.2021, 14:20, Разное
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Несмотря на выход скандального интервью Меган Маркл и принца Гарри, их родственники в Великобритании продолжают “держать лицо” и делать вид, будто ничего не произошло (хотя инсайдеры поговаривают, что все 8 марта британская королевская семья провела на экстренных совещаниях, а беспокоиться есть о чем — ведь их прямым текстом обвинили в расизме). За несколько часов до премьеры интервью у Опры Уинфри в честь Дня Содружеств с обращением к нации выступила королева Елизавета II, а спустя некоторое время на YouTube-канале королевской семьи вышло видео со встречи Кейт Миддлтон с 21-летней Жасмин Харрисон — самой молодой женщиной, которая в одиночку пересекла Атлантический океан за 70 дней 3 часа и 48 минут. Она установила рекорд совсем недавно — 20 февраля.

Жасмин Харрисон и Кейт Миддлтон

Герцогиня поздравила спортсменку с Международным женским днем и с ее спортивным достижением, после чего они пообщались на разные темы, в том числе о правах женщин в мире:

Ваше достижение внесло большой вклад в представление о силе женщин в мире… Я уверена, это открыло двери многим девочкам, а вы падали им уверенность и решимость делать что-то значимое и важное,

– отметила Кейт в беседе с Жасмин. Для видеозвонка герцогиня Кембриджская выбрала весенний образ: летящую розовую блузку с крупным бантом Boden за 80 фунтов, дополнив ее серьгами Missoma за 85 фунтов. Кстати, британский бренд Boden является одним из любимых брендов Миддлтон и она часто отдает предпочтение его нарядам. К тому же в честь 8 марта он стал партнером королевской благотворительной организации The Prince’s Trust, которая помогает безработным и находящимся в опасности молодым людям.

Как Меган Маркл прокомментировала вражду с Кейт Миддлтон в ходе интервью Опре Уинфри, читайте здесь.



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