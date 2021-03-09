 

Что произошло за ночь 9 марта

09.03.2021, 7:16, Разное
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Коротко.

  • Госдеп США обвинил разведку РФ в распространении дезинформации о вакцинах. Представитель госдепа Нед Прайс заявил, что США выявили «четыре российские онлайн-платформы, которые работали под управлением разведслужб» и распространяли дезинформацию о двух одобренных в стране вакцинах — от компаний Moderna и Pfizer.

  • В Эстонии на месяц вводят локдаун из-за распространения «британского» штамма коронавируса. Жесткие карантинные ограничения вводятся в стране с 11 марта. «Свежие данные показывают, что более агрессивный британский штамм коронавируса распространен в Эстонии шире, чем прогнозировалось. Наша медицинская система в кризисе», — пояснила премьер-министр Кая Каллас. В связи с этим в стране вводится правило «2+2», согласно которому на улице вместе могут быть два человека, которые должны находиться от других людей в двух метрах (за исключением семей). Все учебные заведения переходят на дистанционный режим обучения, магазины и места общественного питания закрываются, публичные мероприятия запрещаются.

  • В Мьянме отозвали лицензии у пяти независимых СМИ в стране. Среди них Mizzima, Myanmar Now, 7 Day TV, DVB и Khit Thit Media. Все они освещали протесты в стране, которые начались после захвата власти военными 1 февраля. Ранее YouTube удалил пять каналов, связанных с военными Мьянмы.

  • Роскомнадзор потребовал от администрации Telegram заблокировать ботов, которые собирают и распространяют персональные данные россиян, выяснил «Коммерсант». В ведомстве пояснили, что действия владельцев подобных сервисов нарушают законодательство о защите персональных данных, а использование ботов — права субъектов данных. Роскомнадзор также обратился в правоохранительные органы, чтобы найти причастных к распространению конфиденциальных сведений.

  • В этому году на «Евровидении» Россию представит певица Манижа с песней Russian Woman. Конкурс пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. Манижа Сангин — исполнительница этнической музыки и соула родом из Таджикистана и первый российский посол доброй воли Агентства ООН по делам беженцев. Девушка переехала в Россию в 1994 году, в разгар гражданской войны в Таджикистане.

    • Источник: Новая газета



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