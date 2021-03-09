 

Сингапурская авиакомпания запускает приложение для мониторинга здоровья пассажиров

09.03.2021, 14:12, Новости дня
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Специальное приложение, предназначенное для мониторинга состояния пассажиров и недопущения в салоны самолетов людей с инфекционными заболеваниями, разработали специалисты Международной ассоциации воздушного транспорта.

Сингапурская авиакомпания Singapore Airlines заявила, что запустит у себя данный сервис первой в мире. Сегодня в центре внимание будет прохождение тестов на коронавирус, но в будущем тот же программный продукт можно будет использовать для ограничений допуска инфицированных другими опасными заболеваниями.

Предполагается, что пользователи смогут создавать личные кабинеты, в которых будет размещена объективная информация о состоянии их здоровья. В результате процесс проверки в аэропортах существенно упростится.



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