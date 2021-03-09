 

В “Слуге народа” заявили об усилении защиты СМИ от влияния из России в законопроекте “О медиа”

09.03.2021, 14:08, Новости дня
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Законопроект “О медиа” дорабатывается в части усиления защиты украинского медиапространства от российского влияния. Об этом сообщил глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики и нардеп от “Слуги народа” Никита Потураев на Всеукраинском форуме “Украина 30. Культура. Медиа. Туризм”, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Философия закона останется неизменной. Речь идет об усилении защиты украинского медиапространства от экспансий со стороны России в первую очередь. Это также и культурное влияние. Россия не только использует новости о “распятом мальчике”. Это нарративы идут через сериалы и художественные фильмы в телевизионном формате или в кинотеатрах”, – сказал Потураев.

Важной нормой документа, по словам нардепа, является равноправие украинских и западных киносервисов. 

“Вообще закон же он о том, чтобы выравнять в правах и обязанностях все медиа, которые работают в Украине. Как украинские, так и зарубежные. Как онлайн, так и традиционные медиа”, – добавил депутат.

Законопроект “О медиа” №2693 авторства нардепов от “Слуги народа” был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. Его отправили на повторное первое чтение, но затем в 2020 году зарегистрировали еще два других законопроекта о медиа.

Более 100 журналистов, медиаменеджеров и экспертов подписали открытое письмо Зеленскому, руководству Верховной Рады, народным депутатам и европейским партнерам Украины, в котором призвали не поддерживать законопроект “О медиа”.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обещал, что замечания представителей украинских СМИ и Совета Европы учтут.

Потураев в конце февраля говорил, что Верховная Рада планирует вынести законопроект “О медиа” на голосование в первом чтении не раньше апреля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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