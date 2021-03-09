Италия первой в Евросоюзе начнет производить российскую вакцину от COVID-19 “Спутник V”

09.03.2021, 14:08, Новости дня

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и швейцарская компания Adienne Pharma & Biotech подписали соглашение о производстве вакцины от COVID-19 “Спутник V” в Италии. Об этом сообщается на сайте Итало-российской торговой палаты.

Италия станет первой страной Европейского союза, где начнут выпускать российскую вакцину от COVID-19.

Производство препарата против коронавируса должно запуститься в июне 2021 года на заводах Adienne в Ломбардии и центральной Италии. До конца года запланировано выпустить 10 млн доз вакцины.

Но сначала “Спутник V” должен получить разрешение от итальянского регулирующего органа, отметило агентство Bloomberg со ссылкой на президента Adienne Pharma & Biotech Антонио Франческо ди Наро.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) призвало страны Евросоюза не торопиться с одобрением российской вакцины против коронавируса “Спутник V”. В интервью австрийскому телеканалу ORF глава правления EMA Криста Виртумер-Гохе заявляла, что проверки российского препарата со стороны агентства еще не завершены, для одобрения вакцины “Спутник V” недостаточно данных. В материале телеканала France 24 Виртумер-Гохе сравнила с “русской рулеткой” идею об экстренном одобрении российского препарата от COVID-19.

Вакцина “Спутник V” была зарегистрирована в России 11 августа прошлого года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

Вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Международный журнал The Lancet писал об эффективности на уровне 91,6%.

При этом ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

В Евросоюзе вакцина “Спутник V” не одобрена. В России проходит массовая вакцинация отечественным препаратом. По данным РФПИ, на 7 марта вакцину “Спутник V” одобрили для использования в 46 странах.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Брюсселе 17 февраля выразила удивление тем, что Россия предлагает другим странам “Спутник V”, не вакцинировав собственное население. Еврокомиссия в начале марта заявила, что не ведет переговоры о покупке вакцины “Спутник V”, несмотря на то, что регуляторный орган ЕС начал рассматривать ее для возможного одобрения.

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