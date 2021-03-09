У Украины есть проблемы с мировыми IT-гигантами в вопросе защиты информпространства – СБУ

09.03.2021, 14:08, Новости дня

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9 марта на форуме “Украина 30” начальник управления департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Илья Витюк рассказал о сложностях при защите информационного пространства страны. Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Есть много проблемных вопросов, потому что на сегодняшний день недостаточно законодательно урегулировано интернет-пространство в нашем государстве. Вот над этим идет активная работа. На сегодняшний день отсутствуют механизмы, скажем так, блокирования определенных вражеских медиаресурсов”, – сказал он.

По словам представителя СБУ, есть также “проблемы с взаимодействием”.

“В некоторых случаях известные мировые IT-гиганты вообще отказываются сотрудничать со Службой безопасности, да и с государством Украина вообще. То есть там есть очень много проблем, […] они все нуждаются в спешном решении”, – объяснил Витюк.

Он подчеркнул, что “в этом году” произошла консолидация госструктур, которые причастны к защите информпространства Украины. Эта консолидация “позволяет постепенно искоренить вредные информационные ресурсы и негативное влияние отдельных персоналий на информационное пространство” Украины.

Глава департамента кибербезопасности СБУ анонсировал на ближайшее время “более заметные результаты” в борьбе с “негативной злокачественной пропагандой”.

По данным Витюка, в 2020 году было заблокировано более 2,5 тыс. сообществ в соцсетях, более 20 ботоферм с мощностью свыше 60 тыс. аккаунтов, нейтрализовано более 600 кибератак на информресурсы госорганов, а также прекращена деятельность 20 группировок, причастных к таким атакам.

Частью борьбы с российской пропагандой в Украине считают санкции против нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов. Их ввели в феврале.

Санкции предусматривают лишение лицензий “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что речь идет о каналах из так называемого пула кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Их “весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине”, подчеркнул Подоляк.

Блокировка “112 Украина”, ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

Сотрудники попавших под санкции СНБО телеканалов “112 Украина”, ZIK, NewsOne вышли 26 февраля в эфир на канале “Перший незалежний”. 25 февраля у львовского канала изменился собственник, им стало ООО “Медиахолдинг “Новости”, которое было создано 100 работниками заблокированных каналов. Через час канал отключили от вещания на спутнике, а затем и в кабельных сетях, он продолжил вещание в интернете. В эфире и соцсетях телеканала сообщили, что провайдеры и спутниковые операторы получили требование от СБУ не предоставлять ему никаких услуг.

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