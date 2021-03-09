 

В России упростили досрочный выход на пенсию: кого коснутся изменения

09.03.2021, 14:06, Разное
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В кабинете министров рассказали, что трудовой стаж для некоторых профессий теперь будет рассчитываться по-новому. Согласно документу, туда будут включать периоды обучения и дополнительного образования, в том числе и курсы повышения квалификации.

Новые правила выхода на досрочную пенсию будут распространяться прежде всего на медработников и педагогов. Раньше в их трудовой стаж засчитывались только время нахождения на рабочем месте, оплачиваемые отпуска и периоды временной нетрудоспособности.

В правительстве отметили, что инициатива будет актуальна для тех профессий, где требуется постоянное повышение квалификации. На время учебы работодатель обязан сохранить место и зарплату за подчиненным, а также направить за них взносы на пенсионное страхование.

Всего в документе указаны более тридцати категорий россиян, которые имеют право на досрочный выход на пенсию. В перечне можно встретить водителей автобусов, сотрудников, занятых в тяжелых работах текстильной промышленности, мастеров на заготовках леса.

Ранее “Дни.ру” перечислили льготы, на которые могут рассчитывать пенсионеры. Среди них – отсрочка по возврату долгов в период пандемии, досрочная пенсия для женщин, воспитывающих более четырех детей и компенсация расходов по проезду к месту отдыха и обратно. Подробности – в этом материале.



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