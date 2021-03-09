Матчи «Зенита» на стадионе «Газпром Арена»

09.03.2021, 14:04, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

«Газпром Арена» – домашний стадион ФК «Зенит». На арене клуб проводит тренировки и играет матчи Российской Премьер-Лиги. Матчи «Зенита» на своём поле проводятся именно на стадионе «Газпром Арена».

Билеты на матчи «Зенита» можно купить на сайте футбольного клуба, на сайте стадиона, а также на сайтах билетных агрегаторов. Однако на сайтах «Газпром Арены» и самого футбольного клуба билеты можно купить только на домашние матчи «Зенита». Билеты на матчи, которые «Зенит» сыграет на полях соперников, можно купить на сайтах билетных операторов или сайтах стадионов, на которых будут проводиться игры – это «Краснодар Арена», «Фишт» (Сочи), стадион «Нефтяник» (Уфа), ВЭБ Арена (Москвы), «Мордовия Арена» (Саранск).

Ближайшие матчи «Зенита»

До конца турнира «Зениту» осталось сыграть 9 матчей. Из них 4 матча будут сыграны на домашнем поле, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, и 5 – на полях противников – в Москве, Сочи, Краснодаре, Уфе и Саранске.

Предстоящие матчи «Зенита» в премьер-лиге:

1. 22-й тур: 13 марта, матч Зенит – Ахмат. Матч будет сыгран на домашнем поле «Зенита», стадионе «Газпром Арена»

2. 23-й тур: 17 марта, матч ЦСКА – Зенит, поле противника

3. 24-й тур: 4 апреля, матч Зенит – Химки, на «Газпром Арене»

4. 25-й тур: 11 апреля, матч Сочи – Зенит, на поле противника

5. 26-й тур: 17 апреля, матч Краснодар – Зенит, на поле противника

6. 27-й тур: 24 апреля, матч Зенит – Ротор, на «Газпром Арене»

7. 28-й тур: 2 мая, матч Зенит – Локомотив Москва, на «Газпром Арене»

8. 29-й тур: 8 мая, матч Уфа – Зенит, на поле противника

9. 30-й тур: 16 мая, матч Тамбов – Зенит, на поле противника

Купить билеты на матчи «Зенита» можно на сайте клуба и на сайтах билетных операторов. Билеты на матчи стоят от 300 до 2500 рублей. Матчи Российской Премьер-Лиги открыты для посещения зрителями. Это один из немногих российских спортивных турниров, на которые допускаются болельщики.

Положение «Зенита» в турнирной таблице

По итогам двадцать первого тура, то есть после 168 матчей сыгранных командами-участниками премьер-лиги, «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице. Клуб на два балла опережает ЦСКА и на четыре – Спартак.

Если клуб удержит первенство, это будет третья победа «Зенита» в РПЛ подряд. «Зенит» становился чемпионом премьер-лиги в 2018/2019 и 2019/2020 годах.

«Газпром Арена» – домашний стадион «Зенита»

«Газпром Арена» стала домашним стадионом «Зенита» ещё в 2018 году. Синергия современного стадиона и популярного футбольного клуба привели к тому, что «Газпром Арена» стала самым посещаемым стадионом России. В сезоне 2017/2018 годов домашние матчи «Зенита» собрали больше одного миллиона зрителей. Это беспрецедентный показатель в истории российского футбола.

И это не считая посетителей стадиона, которые побывали на матчах Кубка конфедераций в 2017 году и Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Тогда посещаемость каждого матча была больше 55 тысяч человек, а на финальных играх ЧМ и вовсе около 80 тысяч.

Спустя четыре полных года функционирования «Газпром Арена» остаётся самым лучшим стадионом РФ – второй по вместительности в России, всепогодный и сверхтехнологичный. На стадионе генеральный подярдчик «Трансстрой» установил уникальные в РФ конструкции – раздвижную крышу и выкатное поле. Стадион подходит для проведения как международных спортивных соревнований, так и для музыкально-театральных шоу высочайшего уровня.

О мировом признании качества «Газпром Арены» свидетельствует уже состоявшийся опыт стадиона в проведении знаковых спортивных и культурных мероприятий – от Чемпионата мира по футболу до концерта Rammstein. А также то, что арена продолжает притягивать в Россию соревнования мирового уровня. В этом году те матчи Чемпионата Европы, которые будет принимать Россия, будут проводиться именно на «Газпром Арене». А в следующем – на стадионе сыграют матчи финала Лиги чемпионов УЕФА.