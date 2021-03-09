 

Дифтерия может вернуться в качестве мировой угрозы

09.03.2021, 14:04, Разное
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Медики предупреждают, что опасное инфекционное заболевание дифтерия вновь может стать глобальной угрозой. На сегодняшний день она проявляет устойчивость к традиционным методам лечения, поэтому количество инфицированных пациентов стало резко увеличиваться.
Благодаря созданию вакцин дифтерию удалось практически полностью победить в развитых странах. Возбудителем болезни является бактерия Corynebacterium diphtheria. Заражение происходит при попадании в организм частиц капель, возникающих при кашле и чихании. Без своевременного оказания помощи в большинстве процентов случаев все оканчивается летальным исходом.

Так, с 1996 по 2017 год медики фиксировали в среднем 8105 заражений дифтерией. Однако в 2018 году количество пациентов с этим диагнозом составило 16 651 человек. Сотрудники Кембриджского университета полагают, что инфекция мутирует, вследствие чего у бактерий повышается устойчивость к некоторым методам лечения, а медицинские препараты утрачивают эффективность. Эксперты опасаются, что в будущем и вакцины не смогут оказывать должного влияния. Тогда дифтерия вновь будет угрожать человечеству.

Источник: www.medikforum.ru



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