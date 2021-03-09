 

Авербух о браке с Арзамасовой: «Мы нашли свой микромир и энергию»

09.03.2021, 14:04, Разное
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В одном из интервью Илья Авербух откровенно пояснил о браке с актрисой Елизаветой Арзамасовой. Несмотря на разницу в возрасте, фигурист заявил, что очень счастлив с молодой супругой.
Летом фигуриста и звезду «Папиных дочек» журналисты «подловили» во время романтического свидания. Илья Авербух и его возлюбленная не стали ничего отрицать, официально подтвердив свои отношения. Спустя некоторое время 25-летняя актриса переехала в загородный дом 46-летнего спортсмена. В конце прошлого года пара тайно расписалась, не став устраивать пышного торжества.

Илья Авербух признался, что он «без ума от молодой жены». По словам фигуриста, им удалось «найти собственный микромир и энергию». Знаменитости стараются оберегать это и заявляют, что абсолютно счастливы в браке. Спортсмен рассказал, что Елизавета Авербух во всем его поддерживает и даже дает профессиональные советы. Например, она часто посещала репетиции шоу «Ледниковый период». После окончания съемочного процесса актриса всегда четко описывала супругу номера, объясняя, где можно было «дожать» еще. При этом она не критиковала работу Ильи Авербуха, а довольно аккуратно и дипломатично доносила информацию.



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