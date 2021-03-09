 

Песков оценил налаживание производства «Спутника V» в других странах

09.03.2021, 13:46, Новости дня
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Производство российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» налаживается сразу в нескольких странах, это поможет оперативно удовлетворить потребности растущего рынка в одной из самых популярных в мире вакцин, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сразу в нескольких странах налаживаются производственные цепочки. Во многом это поможет весьма оперативно удовлетворить потребности растущего рынка в одной из самых популярных в мире вакцин «Спутник V». А то, что это одна из самых популярных вакцин в мире и самых, наверное, доверяемых вакцин в мире, сейчас уже ни у кого сомнений быть не может», – передает слова представителя Кремля РИА «Новости».

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что производство «Спутника V» может начаться в Италии в июне, кроме того, РФПИ ведет соответствующие переговоры с компаниями в Германии и Франции.

В понедельник сообщалось, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет производиться в Италии, соответствующее соглашение подписали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Adienne Pharma&Biotech.

Общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина «Спутник V», превысила 1,2 млрд человек. Российский препарат поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств.



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