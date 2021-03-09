Фэшн-блогер смог отбиться от грабителей в Москве

09.03.2021, 13:46, Новости дня

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Неизвестные с ножом отобрали телефон у блогера Рафаэля Миллера (настоящее имя – Рафаэль Сидоров) в центре Москвы, но с помощью очевидцев он настиг грабителей и вернул его обратно, рассказал источник в правоохранительных органах.

«От гражданина Сидорова Рафаэля 1996 года рождения поступило сообщение, что на Конюшковской улице в Москве двое неизвестных схватили его за куртку, приставили нож и отобрали телефон. Но после он с очевидцами догнал данных граждан и забрал телефон обратно», – сообщил источник РИА «Новости». Затем неизвестные скрылись.

Информацию об инциденте с неназванным молодым человеком подтвердила пресс-служба столичной полиции. «Возбуждено уголовное дело о покушении на грабеж», – добавили в ГУМВД.

У Рафаэля Миллера (Сидорова), ведущего блог про моду, более 100 тыс. подписчиков в YouTube и Instagram.