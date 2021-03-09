 

Кремль раскритиковал введение сертификатов по COVID для путешествий

09.03.2021, 13:46, Новости дня
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В РФ пока возобладал весьма скептический подход к введению сертификатов по коронавирусу для путешественников, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, напомнив, что правительственный штаб эту идею не поддержал.

«Что касается сертификатов, то вы знаете, что весьма скептический подход пока возобладал у нас», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Еврокомиссия планирует уже 17 марта представить проект закона об электронном сертификате по коронавирусу, который будет содержать информацию о том, что человек был привит, переболел или сдал отрицательный тест. Заявляемая цель – позволить жителям ЕС свободно перемещаться между странами внутри союза без риска для здоровья.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры стран ЕС договорились о необходимости введения электронных сертификатов о вакцинации, они будут готовы в течение трех месяцев. Кремль пообещал отслеживать процесс введения паспортов о вакцинации в ЕС.



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