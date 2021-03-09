 

Мнение: Я один не понял братьев-белорусов?

09.03.2021, 13:38, Разное
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На сайте “Онлайнер” написано (https://people.onliner.by/2021/03/07/voskresnaya-xronika-oshtrafovannyx-po-23-34-vyzyvayut-v-sk-chtoby-uznat-kto-platil-shtrafy): “В течение дня из разных источников приходят сообщения о точечных задержаниях. Информации о каких-либо акциях протеста, планируемых на это воскресенье, не было. Тем не менее приходят данные о задержаниях — в частности, в столичных дворах, на улицах. Стачком ОАО «Беларуськалий» передает, что сегодня днем в Солигорске в парке Четырех стихий был задержан Александр Новик. По данным стачкома, мужчина дарил цветы женщинам и пенсионерам”. Честно, я офигел от такой статьи, потому что и сам бы дарил в этот день всем цветы, если бы были деньги. И какое, блин, в этом преступление, женщинам цветы дарить, может, кто-нибудь расскажет? 0_0 Заранее большое спасибо.

Источник: Достало



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