Роскомнадзор потребовал от Telegram заблокировать ботов

09.03.2021, 13:26, Разное

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…распространяющих персональные данные.

Роскомнадзор направил администрации мессенджера Telegram уведомление о необходимости ограничить работу ботов, которые позволяют пользователям получить информацию практически о любом человеке по запросу. Об этом пишет «Коммерсант».

В ведомстве газете уточнили, что действия владельцев подобных сервисов нарушают законодательство о защите персональных данных, а их использование — права субъектов данных. Для установления людей, причастных к распространению подобных сведений, Роскомнадзор обратился к правоохранителям. В Telegram на запрос «Коммерсанта» не ответили.

Один из самых популярных ботов — «Глаз Бога». Он принимал платежи через агрегаторы платежей «Юмани», Qiwi, FreeKassa и основного провайдера, Robokassa, а банком-эквайером выступал ВТБ, рассказали источники «Коммерсанта». В банке сказали, что «готовы провести проверку, по результатам которой будет принято решение о дальнейшей работе с площадкой», отказавшись давать правовую оценку действиям «Глаза Бога».

По данным одного из собеседников «Коммерсанта», 6 марта этот бот отключили от всех агрегаторов платежей. В тот же день в телеграм-канале появилось сообщение, что пополнение баланса в боте отключено, до 9 марта его сделали бесплатным, уточнив, что работают с юристами над решением юридических вопросов в связи с изменением законодательства. С марта операторам в РФ нельзя размещать и распространять опубликованную в сети информацию о пользователях без их согласия.

Боты, подобные «Глазу Бога», впервые появились несколько лет назад, отмечает «Коммерсант». Среди них также — «Архангел», Smart_SearchBot и AVinfoBot. Они агрегируют и консолидируют информацию из разных баз данных, утекших в сеть. Эксперты оценили годовую маржу (разницу между ценой и себестоимостью) таких ботов примерно в 200 млн рублей.

В феврале основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер заблокировал каналы, в которых публиковались домашние адреса и телефонные номера судей, прокуроров, силовиков, журналистов и медиа-менеджеров. Он сказал, что в комментариях на заблокированных площадках были призывы к насилию. Помимо этого, существование таких каналов не позволяло выпустить экстренное обновление мессенджера для iOS.

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