 

Компания SpaceX планирует подключить к Интернету весь движущийся транспорт

09.03.2021, 13:22, Новости дня
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Спутниковый Интернет Starlink станет очень удобен, если вы находитесь внутри движущегося транспортного средства. Не важно, идет ли речь о морском судне, поезде или частном автомобиле. Главное, что у вас будет надежное беспроводное соединение, отмечают в компании SpaceX.

Разработчик уже подал заявку в американскую комиссию по связи, чтобы получить разрешение на реализацию данного проекта. Спутниковая система Starlink предоставляет широкополосный высокоскоростной Интернет. Сейчас у нее просто нет конкурентов, говорят эксперты.

Однако, компания SpaceX еще должна включить в систему некоторые наземные компоненты, для чего необходимо разрешение контролирующих органов. Напомним, что система Starlink в перспективе получит около 11 тысяч спутников, запуск которых на орбиту обойдется в общей сложности в 10 млрд долларов.



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