В процессорах Intel обнаружена уязвимость

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09.03.2021, 13:22, Новости дня
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Слабым местом в процессорах Intel является кольцевая шина, утверждают специалисты из Университета Иллинойса, которым удалось обнаружить серьезную уязвимость в чипах, выпущенных под брендом американского производителя электроники.

Ученые провели тесты, в процессе которых смоделировали хакерскую атаку и сумели доказать, что Intel практически беззащитен. Результаты своей работы специалисты университета хотят представить во время конференции по безопасности в информационной сфере USENIX.

Напомним, что ранее в процессорах Intel были обнаружены архитектурные уязвимости, над устранением которых тут же начал работать производитель. Проблема оказалась настолько серьезной, что злоумышленники могли даже считывать данные, вводимые при помощи клавиатуры.



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