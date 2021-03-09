В России умерла автор детективов Татьяна Полякова

09.03.2021, 13:18, Новости дня

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Российская писательница Татьяна Полякова, известная как автор детективов, умерла в городе Владимир (Россия) на 62-м году жизни. О ее смерти со ссылкой на информацию, полученную от менеджера Валерия Сергеева, 9 марта сообщило российское агентство ТАСС.

Писательница в течение нескольких лет боролась с онкологическим заболеванием. Прощание с Поляковой состоится 10 марта во Владимире, отмечается в публикации.

Полякова родилась в 1959 году во Владимире, где проживала всю жизнь. По мотивам ее детективных романов в России были сняты несколько фильмов. За годы писательской карьеры автор написала более 90 книг. У Поляковой остался муж и взрослый сын.

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