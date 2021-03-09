 

Центр противодействия дезинформации в Украине должен стать международным хабом для борьбы с пропагандой – Зеленский

09.03.2021, 13:18, Новости дня
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Центр противодействия дезинформации начнет работу в Украине в ближайшее время. Об этом президент Владимир Зеленский заявил на форуме “Украина 30” 9 марта, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Сегодня Украина находится на передовой, в частности и на передовой борьбы с пропагандой. В ООН я выступил с инициативой создать в Украине Центр противодействия дезинформации, в ближайшее время он начнет свою работу и в будущем должен стать международным хабом противодействия дезинформации и противодействия пропаганде во всем мире”, – рассказала он.

Как отметил президент, власти Украины осознают, что “ни один центр не устоит один против многомиллиардных бюджетов, в частности Кремля”.

“Поэтому каждый из нас должен научиться важным в новейшем мире навыкам. Все мы моем руки, выбрасываем мусор, не едим испорченные продукты. Также, когда мы берем в руки телефон, включаем компьютер, телевизор или планшет, мы должны включать критическое мышление: различать правду и фейки, правду и ложь, обходить стороной информационные свалки, читать дальше заголовка, сомневаться и проверять любую информацию в нескольких источниках, искать первоисточник. Мы должны уметь это с детства. Поэтому уроки медиаграмотности должны появиться в школьной программе, а еще тех, кто давно закончил школу, – наших родителей, дедушек и бабушек – мы должны научить информационной гигиене”, – добавил он.

Сейчас для Украины и Зеленского самое лучшее время, чтобы предложить миру пути для борьбы с российской дезинформацией и пропагандой, заявлял экс-премьер Арсений Яценюк после введения санкций против нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов “112 Украина”, ZIK, NewsOne. Он считает, что Украина имеет “все шансы не просто возглавить, а выиграть борьбу против дезинформации, лжи и кремлевской российской пропаганды”.

Центр противодействия дезинформации планируют запустить в марте. Глава Минкульта Александр Ткаченко рассказывал 20 февраля, что тогда шел набор команды сотрудников центра.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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