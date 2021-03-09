Все информационное пространство Украины становится плацдармом для российской пропаганды – СБУ

09.03.2021, 13:18, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Россия ведет против Украины информационную войну в информационном пространстве Украины. Об этом 9 марта на форуме “Украина 30” сообщил начальник управления департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Илья Витюк, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“На сегодняшний день все информационное пространство Украины фактически становиться плацдармом, а инструментами становятся телеканалы, информационные порталы, web-ресурсы, почтовые сервисы, Telegram-каналы, так называемые фабрики троллей, блогеры, сообщества в соцсетях и другое”, – сказал он.

По словам сотрудника СБУ, служба “четко понимает тот предел, после пересечения которого необходимо решительно действовать”.

“Только за 2020 год заблокировано более 2,5 тыс. сообществ в социальных сетях с миллионной аудиторией. Нами заблокирована деятельность более 20 ботоферм с мощностью свыше 60 тыс. аккаунтов. Нами нейтрализовано более 600 кибератак и киберинцидентов на информационные ресурсы органов государственной власти, прекращена деятельность 20 группировок, причастных к таким атакам и относительно некоторых из них получена конкретная доказательная база, что свидетельствует о том, что их деятельность координировалась именно из Российской Федерации”, – рассказал Витюк.

Он отметил. что “определенным блогерам и организаторам Telegram-каналов объявили о подозрении по ст. 111 (госизмена) и ст. 161 (нарушение равноправия граждан) Уголовного кодекса Украины.

Витюк подчеркнул, что Россия использует многошаровую конструкцию информационной войны против Украины.

Частью борьбы с российской пропагандой в Украине считают санкции против нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов. Их ввели в феврале.

Санкции предусматривают лишение лицензии “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что речь идет о каналах из так называемого пула кума президента РФ Владимира Путина – Виктора Медведчука. Их “весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине”, подчеркнул Подоляк.

Блокировка “112 Украина”, ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

Сотрудники попавших под санкции СНБО телеканалов “112 Украина”, ZIK, NewsOne вышли 26 февраля в эфир на канале “Перший незалежний”. 25 февраля у львовского канала изменился собственник, им стало ООО “Медиахолдинг “Новости”, которое было создано 100 работниками заблокированных каналов. Через час канал отключили от вещания на спутнике, а затем и в кабельных сетях, он продолжил вещание в интернете. В эфире и соцсетях телеканала сообщили, что провайдеры и спутниковые операторы получили требование от СБУ не предоставлять ему никаких услуг.

—