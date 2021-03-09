Цымбалюк-Романовская: Для Джигарханяна в 75 лет физиологические отношения были самыми главными

09.03.2021, 13:18, Новости дня

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Бывшая супруга советского и российского актера Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, что для артиста в их отношениях очень важными был сексуальный аспект.

– Мы с ним очень хорошую жизнь прожили. Я имею в виду и как мужчина и женщина, и как супруги, – сказала Цымбалюк-Романовская. – Естественно, в последние годы отношения у нас изменились, то есть аспект интимной жизни закончился в определенный период. Но, кстати, достаточно долго мы продержались. Потом уже было понятно, что возраст, но я и не нуждалась… Мы всегда были вместе, он был рядом – и мне этого было достаточно.

Она напомнила, что у них были длительные отношения: восемь лет они просто встречались, а после второго инсульта Джигарханяна, который он перенес в 2009 году, стали вместе жить.

– В моем случае любовь сильнее даже сексуальных отношений. Для меня всегда было важно, чтобы он был рядом… Долгие годы [в нашей интимной жизни] все было нормально. Не только первые годы. Даже после второго инсульта. Для него [физиологические отношения] были важны. Для него это было самое главное, на что он обращал внимание. Он даже советовался с врачами. Как только он оклемался и его перевели в палату, он сразу задался вопросом, как у него все там происходит и все ли в порядке. Это просто фантастика! Я видела человека в 75 лет, который хочет того, чего, кажется, уже не будет никогда! Он всегда говорил, что в этом плане главное желание… Конечно, предел есть, и мы тоже к нему пришли, но продлить эту жизнь возможно. Эти чудеса я видела! – сказала бывшая супруга актера.

При этом она признала, что их 44-летняя разница в возрасте оказалась большой для близких отношений.

– Причем он это стал понимать давно, а я не понимала. Мне всегда казалось, когда он говорит о каких-то проблемах, что это какой-то пессимизм, из которого нужно выходить. Но он об этом думал и, можно сказать, предупреждал. Он когда видел кого-то из известных людей в таком уже беспомощном состоянии, говорил: “Если я такой буду, не хочу, чтобы меня видели люди. Я не хочу дожить до такого состояния”. Кстати, он об этом с ужасом говорил, когда [актер] Николай Петрович Караченцов после аварии оказался… Он смотрел и повторял: “Я не хочу, чтобы меня так выводили и показывали людям”. Он этого боялся, – вспомнила Цымбалюк-Романовская.

Цымбалюк-Романовская родилась в 1978 году в Киеве. Окончила Национальную музыкальную академию Украины имени Чайковского.

В 2001 году познакомилась с Джигарханяном, между ними завязались романтические отношения. С 2010 года они жили в гражданском браке, а в 2016 году оформили отношения официально. В браке с актером Цымбалюк-Романовская пробыла полтора года – их развод состоялся в 2017 году и сопровождался скандалом. Джигарханян обвинил супругу в воровстве, она все обвинения отвергла.