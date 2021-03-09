 

Юлия Ковальчук показала подписчикам подарок от дочери

09.03.2021, 13:10, Разное
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В своем микроблоге Instagram Юлия Ковальчук похвасталась подарком, который на Международный женский день ей преподнесла дочь. Певица призналась, что расплакалась от счастья.
Супруга Алексея Чумакова опубликовала снимок с самодельной открыткой, на которой красовалась цифра восемь и разноцветные цветы. Она призналась, что была очень растрогана таким проявлением внимания. Юлия Ковальчук поздравила всех девочек, девушек и женщин с весенним праздником. Она пожелала «плакать от счастья и утопать в любви». По словам артистки, представительницы прекрасного пола по-настоящему женственны, когда ощущают себя «под крылом любимого мужчины».

Юлия Ковальчук любит делиться со своими подписчиками полезными находками и лайфхаками из жизни. Недавно она рассказала, как борется с бессонницей. В перечень проверенных способов знаменитости попало чтение книг, медитация, прослушивание спокойной музыки, рассказ сказки ребенку на ночь и занятие любовью.



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