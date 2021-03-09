 

В Черном море фрегат «Адмирал Эссен» уничтожил условного врага ракетами «Калибр»

09.03.2021, 13:10, Разное
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В акватории Черного моря провел учения фрегат «Адмирал Эссен», в рамках которого из ракетного комплекса «Калибр-НК» был поражен условный противник. Все боевые пуски осуществлялись электронным способом, физического применения вооружения не было.
Согласно учебной легенде в Черном море был обнаружен корабль условного противника. На его борту находились подводные диверсанты. Командиру фрегата «Адмирал Эссен» был отдан приказ на поражение противника до момента, когда он окажется в зоне десантирования.

После этого экипаж фрегата «Адмирал Эссен», заняв боевые посты, приготовился произвести огонь по противнику из ракетного комплекса «Калибр-НК». Пуски осуществлялись электронным способом. Цель была полностью ликвидирована.

Фрегат «Адмирал Эссен» относится к типу многоцелевых сторожевых кораблей. Его главными целями является выполнение боевых задач, участие в бою в составе других кораблей или самостоятельно. Фрегат состоит на вооружении российского Черноморского флота, он входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей.

Источник: vesti-sevastopol.ru



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