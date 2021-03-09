Apple переносит производство iPhone 12 из Китая в Индию

09.03.2021, 13:00, Разное

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Компания Apple намерена перенести производство флагмана iPhone 12 из Китая на территорию Индии. На сегодняшний день в данной стране осуществляется сборка как iPhone 6S, iPhone 11, iPhone XR и нового iPhone SE.

Как сообщают СМИ Индии, в это государство Apple планирует перенести 10% производства iPhone 12. Соответствующее оборудование для сборки уже готовится компанией Foxconn. Отмечается, что в конце нынешнего года Pegatron начнет выпуск купертиновского флагмана.

Производство нового iPhone планировалось начаться и в Бангалоре. В проект компания Wistron хотела инвестировать около 30 миллионов долларов. На новом заводе должны работать 10 тысяч сотрудников. Ожидается, что предприятия будет запущено в октябре нынешнего года.

При этом к выполнению обязанностей в Wistron уже приступила одна тысяча нанятых сотрудников. Купертиновцы в перспективе хотят снизить зависимость от Китая.

Источник: www.ixbt.com