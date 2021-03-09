Россиян начнут штрафовать за превышение скорости интернета
09.03.2021, 13:11,
Разное
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Правительство России совместно с Минцифры и Роскомнадзором разработало законопроект, устанавливающий предельные скоростные лимиты для использования сети Интернет.
За их превышение физическими лицами и предпринимателями будут предусмотрены денежные штрафы.
Представители ведомств отметили, что подобные ограничительные меры помогут в борьбе с информационными заторами при обмене данными, повысят пропускную способность сети и поспособствуют лучшей организации передачи информации.
– На медленный интернет жалуются из-за тех, кто по какому-то недоразумению получает доступ к высокоскоростным каналам связи и захламляет их пробками из информационного мусора, всяких скучных видеотрансляций для соцсетей, например. А потом сами же и недовольны, когда нужные сайты медленно загружаются, — рассказал представитель Минцифры Денис Попов.
В министерстве добавили, что чиновников данные ограничения касаться не будут — для служебного пользования разработают специальную программу, сигнализирующую о запрете отслеживания скоростных ограничений.
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