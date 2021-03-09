 

Цена на сжиженный газ побила исторический рекорд

09.03.2021, 12:56, Новости дня
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Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ), используемых в качестве газомоторного и бытового топлива, выросла на бирже до 35,24 тыс. рублей за тонну, обновив исторический максимум.

По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), биржевая цена на СУГ увеличилась на 1,87%, передает ТАСС.

С начала года сжиженные углеводородные газы подрожали почти на 49%.

3 марта 2021 года цена достигала 35,18 тыс. рублей за тонну.



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