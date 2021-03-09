За сутки в Украине сделали 1171 прививку от коронавируса

09.03.2021, 12:08, Новости дня

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За последние сутки в Украине ввели 1171 дозу вакцины от коронавируса. Об этом 9 марта проинформировал посвященный COVID-19 Telegram-канал Министерства здравоохранения.

“1171 человек привит против COVID-19 за сутки 8 марта 2021 года в Украине. С начала кампании привиты 19 118 человек, из них получили первую дозу 19 118 человек”, – говорится в сообщении.

Сутками ранее вакцинировали 910 украинцев.

8 марта от коронавируса вакцинировали в 17 областях Украины. Больше всего прививок в понедельник сделали в Донецкой (294) и Ивано-Франковской (187) областях.

“За весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (2474 прививки), наименьшее – в Сумской области (350 прививок)”, – рассказали в Минздраве.

В Украине зарегистрированы две вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield. 25 февраля прививки начали делать во всех областях.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer (в ЮНИСЕФ говорили, что ее поставят в Украину в конце февраля – начале марта) и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины производителя AstraZeneca. Ожидается, что Украина получит 15 млн доз вакцины от компании Novavax, поставки начнутся в июле.

До 15 марта в Украину планируют поставить первую партию (700 тыс. доз) вакцины CoronaVac производства китайской фармкомпании Sinovac Biotech. Всего Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.

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