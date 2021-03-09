Зеленский показал, как работает дезинформация, приписав цитату Леси Украинки Тарасу Шевченко

09.03.2021, 12:08, Новости дня

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Президент Украины Владимир Зеленский показал, как работает дезинформация, на примере цитат украинских поэтов. На Всеукраинском форуме “Украина 30. Культура. Медиа. Туризм” он прочитал фрагмент книги Леси Украинки “Кассандра” и присвоил его Тарасу Шевченко, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Символично то, что мы говорим о дезинформации именно 9 марта, в 208-й день рождения Тараса Шевченко. Наш великий поэт и писатель когда-то сказал: “Ту брехню, що справдиться, всі правдою зовуть”. Я считаю, что эти слова великого украинца заслуживают аплодисментов. […] Особенно благодарю тех, кто засомневался и вспомнил, что на самом деле это цитата Леси Украинки (из книги “Кассандра”. – ГОРДОН)“, – отметил президент.

После этого он добавил, что 9 марта исполняется не 208, а 207 лет со дня рождения Кобзаря.

“Только что я показал, как работает дезинформация. Маскируясь, она выглядит достоверно, прячется в деталях, играет на эмоциях, радуется, если у вас нет времени или желания на размышления и глубокий анализ. К счастью, моя фраза не преследовала цели посеять панику, создать дефицит на рынке или повлиять на выборы в другом государстве”, – заключил Зеленский.

Президент Украины 3 марта на совместном брифинге с главой Европейского совета Шарлем Мишелем отметил положительные результаты в борьбе с российской пропагандой. В частности, речь шла о сильном информационном воздействии на СМИ Украины из России.

Одним из препятствий дезинформации стало решение Зеленского вечером 2 февраля ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов.

Санкции предусматривают лишение лицензий “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что речь идет о каналах из так называемого пула кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Их “весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине”, подчеркнул Подоляк.

Блокировка “112 Украина”, ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

Верховный Суд открыл производство по иску об отмене санкций против трех телеканалов, сообщала 11 февраля пресс-служба судебной власти Украины.

Сотрудники попавших под санкции СНБО телеканалов “112 Украина”, ZIK, NewsOne вышли 26 февраля в эфир на канале “Перший незалежний”. 25 февраля у львовского канала изменился собственник, им стало ООО “Медиахолдинг “Новости”, которое было создано 100 работниками заблокированных каналов.

Через час канал отключили от вещания на спутнике, а затем и в кабельных сетях, он продолжил вещание в интернете. В эфире и соцсетях телеканала сообщили, что провайдеры и спутниковые операторы получили требование от СБУ не предоставлять ему никаких услуг.

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